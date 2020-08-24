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Eskihisar Kalesi’nde Kur’an tilaveti

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.08.2020 11:37 | Son Güncelleme

Eskihisar Kalesi’nde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatipleri ve Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışmalarında dereceye giren hatiplerin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti büyük ilgi gördü.Gebze’nin tarihi yapılarından Eskihisar Kalesi’nde Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Ay Işığında Kültür Sanat Akşamları etkinlikleri Kur’an-ı Kerim tilaveti ile büyük bir ahenk oluşturdu.

Eskihisar Kalesi’nde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatipleri ve Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışmalarında dereceye giren hatiplerin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti büyük ilgi gördü.
Gebze’nin tarihi yapılarından Eskihisar Kalesi’nde Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Ay Işığında Kültür Sanat Akşamları etkinlikleri Kur’an-ı Kerim tilaveti ile büyük bir ahenk oluşturdu. Tarihi Eskihisar Kalesi’nin eşsiz atmosferinde düzenlenen programda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatipleri Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu, Büyükçamlıca Cami İmam Hatibi İshak Danış, Kur’an Kerimi Güzel Okuma Yarışması 3.’sü Osman Bostancı, 2010 yılı Kur’an Kerim Güzel Okuma Türkiye 1.’si Mustafa Özyılmaz, 2010 Yılı Türkiye İmam Hatipler Arası Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması 2.’si Muhsin Kara ve 2019 Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Türkiye 2.’si Muhammed Yahya Yıldızhan Kur’an-ı Kerim ziyafeti sundu.
Programın ev sahipliğini yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Giresun’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara ve askerlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de sabır dilediğini belirterek Eskihisar Kalesi’nde düzenlenen etkinliklere aileleriyle birlikte katılan Gebzeli hemşehrilerine teşekkür etti. Program sonunda, Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif konulu resim yarışmasında dereceye girenlere Başkan Büyükgöz ve protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

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