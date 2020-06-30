Eskil’de AFAD tatbikat

Aksaray’ın Eskil ilçesinde, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri itfaiye ekipleriyle birlikte ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Aksaray AFAD ekipleri, Eskil ilçesinde itfaiye ekipleriyle birlikte ortaklaşa tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta senaryo gereği, kaza yapan bir araç ve depremde çöken bir evden insanlar kurtarılırken, arama kurtarma ekibi tarafından kaybolan bir şahıs bulundu ve yanan bir ev de söndürüldü. 60 personelin katıldığı tatbikat başarıyla tamamlandı.

Tatbikat hakkında bilgi veren AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, “Her zaman olumsuzluklara hazır olmamız gerekir. Bugün bizler için çok faydalı geçti. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı bir tatbikatla ekiplerimiz yangın söndürme, deprem ve kazadan insan çıkarmaya ve kaybolan kişileri bulma noktasında önemli bilgileri tazeledik” dedi.

