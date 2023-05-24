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Eskipazar’ın lezzetleri tanıtıldı

24.05.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde düzenlenen Lezzet Şenliklerinin dördüncü durağı Eskipazar’da ilçeye özgü yiyecekler tanıtılarak ikram edildi.

Eskipazar’ın lezzetleri tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Karabük Valiliği koordinasyonunda bu yıl 2’incisi düzenlenen Lezzet Şenliklerinin durağı Eskipazar ilçesi oldu.
Etkinliğe Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, il ve ilçe protokolü, muhtarlar, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sarı Kale’de gerçekleştirilen etkinlikte Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri, ustalık ve el becerilerini konuşturan kadınlar tarafından yapılan keş, avuz, höşmerim, miyane helvası, mıhlama, eskipazar mantısı, çizleme, kiren acısı, bükme, un helvası, kedi batmaz, yayla çorbası, ovma çorbası, acısu ovması, cincile çorbası, cevizli yahni, aşlık çorbası, efelek dolması, ıspanak böreği gibi yöresel yemeklerin yer aldığı stantları tek tek dolaşarak lezzetlerin tadına baktılar.
Daha sonra Hadrianapolis Antik Kenti’nde incelemelerde bulunan Vali Gürel ve protokol üyeleri Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ersin Çelikbaş’tan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

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