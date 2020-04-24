YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir 112 personeli bu kez ’Ulusal egemenliği’ kutlamak için dışarı çıktı

Eskişehir 112 personeli bu kez ’Ulusal egemenliği’ kutlamak için dışarı çıktı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.04.2020 01:19 | Son Güncelleme

Korona virüse (Covid-19) karşı sahadaki neferler olan Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını İstiklal Marşını okuyup, ambulans sirenleri eşliğinde alkışlayarak kutladı.Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, tüm ülke 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100’üncü yıl dönümünü evlerinde kutladı.

Eskişehir 112 personeli bu kez ’Ulusal egemenliği’ kutlamak için dışarı çıktı

Korona virüse (Covid-19) karşı sahadaki neferler olan Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını İstiklal Marşını okuyup, ambulans sirenleri eşliğinde alkışlayarak kutladı.
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, tüm ülke 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100’üncü yıl dönümünü evlerinde kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla vatandaşlar, saat 21.00 itibariyle evlerinin balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı okurken, Korona virüsle sahada mücadele eden Eskişehir 112 personeli de bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Sağlık personelleri, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala öncülüğünde, başhekimlik önünde ambulansla hazır bulunarak İstiklal Marşını okudu.
Hep bir ağızdan okunan marşın ardından tüm personel çalınan sirenlerle beraber alkış tutarak 100’üncü yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Eskişehir 112 personeli bu kez ’Ulusal egemenliği’ kutlamak için dışarı çıktı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bir musluk 3 bin 150 TL’ye patladı

Bir musluk 3 bin 150 TL’ye patladı

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandılar

Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandılar

Başsavcı Dönmez, izolasyondaki memurun oğluna cübbe giydirip bayramını kutladı

Başsavcı Dönmez, izolasyondaki memurun oğluna cübbe giydirip bayramını kutladı

Safranbolu’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Safranbolu’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Eskişehir Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:28
Sabah
06:00
Öğle
13:01
İkindi
16:47
Akşam
19:52
Yatsı
21:18

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Ege Eczanesi
Tepebasi
Günay Eczanesi
Odunpazari
İksir Eczanesi
Odunpazari
Neşet Eczanesi
Tepebasi
Yunusemre Eczanesi
Odunpazari
Ata Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

Koronavirüsü yenen polis memuru "immün plazma" bağışçısı oldu

Koronavirüsü yenen polis memuru "immün plazma" bağışçısı oldu

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları sürüyor

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları sürüyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.