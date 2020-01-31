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Eskişehir AFAD da deprem bölgesinde

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 31.01.2020 11:41 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde birçok ilinden giden arama kurtarma ve yardım ekiplerinin yanı sıra Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi de deprem bölgesi Elazığ’da görev yapıyor.Elazığ merkezli olan 23 Ocak günü saat 20.55’de meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sebebi ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından birçok ekip bölgeye sevk edildi.

Eskişehir AFAD da deprem bölgesinde

Türkiye genelinde birçok ilinden giden arama kurtarma ve yardım ekiplerinin yanı sıra Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi de deprem bölgesi Elazığ’da görev yapıyor.
Elazığ merkezli olan 23 Ocak günü saat 20.55’de meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sebebi ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından birçok ekip bölgeye sevk edildi. Eskişehir AFAD İl Müdürü Recep Bayar ve 4 personel de 25 Ocak 2020 günü sabaha karşı Elazığ iline doğru yola çıktı. AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi bünyesinde görevlendirilen 5 kişilik Eskişehir AFAD ekibi çalışmalarına devam ediyor.

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Odunpazari
Su Eczanesi
Odunpazari
Uras Eczanesi
Tepebasi
Yeni Eczanesi
Odunpazari
Melek Eczanesi
Tepebasi
Ziyapaşa Eczanesi
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