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Eskişehir AFAD'a Avrupa Komisyonu'ndan ödül

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.04.2020 13:04 | Son Güncelleme

Eskişehir AFAD'a Avrupa Komisyonu'ndan ödül

ESKİŞEHİR (AA) - Dezavantajlı bireylere fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik hizmet anlayışını sürdüren Eskişehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu'ndan ödül aldı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım Projesi"nin yenilikçi çıktılara sahip olması ve toplumun geneline etki etmesi nedeniyle daha önce Avrupa Komisyonu tarafından "İyi uygulama örneği" seçildiği hatırlatıldı.

Projenin, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformunca da "Engelsiz bilişim kamu hizmeti" alanında ödüle layık görüldüğü anımsatılırken Avrupa Komisyonu'nun "Başarı hikayesine sahip" proje seçilmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Türkiye Ulusal Ajansınca hibe desteği sağlanan ve Eskişehir AFAD tarafından yürütülen proje, görme, fiziksel ve işitme engelli bireylere yönelik 5 dilde erişilebilir dijital afet eğitim materyallerini barındırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Ödül

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