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Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği tarafından ‘Hocalı Soykırımı’ fotoğraf sergisiyle anıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.02.2020 16:11 | Son Güncelleme

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği tarafından Atila Özer Karikatürlü Ev önünde ‘Hocalı Soykırımı’ ile ilgili fotoğraf sergisi ve basın açıklaması düzenlendi.Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın, Hocalı Soykırımı ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Hocalı Soykırımı; Azerbaycan Cumhuriyeti’nin tarihi toprakları olan Karabağ’ın işgali sırasında, 26 Şubat 1992’de Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azerbaycanlı sivillerin Ermeniler tarafından toplu şekilde, hunharca ve işkencelerle vahşice şehit edilmesidir.

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği tarafından Atila Özer Karikatürlü Ev önünde ‘Hocalı Soykırımı’ ile ilgili fotoğraf sergisi ve basın açıklaması düzenlendi.
Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın, Hocalı Soykırımı ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Hocalı Soykırımı; Azerbaycan Cumhuriyeti’nin tarihi toprakları olan Karabağ’ın işgali sırasında, 26 Şubat 1992’de Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azerbaycanlı sivillerin Ermeniler tarafından toplu şekilde, hunharca ve işkencelerle vahşice şehit edilmesidir. Hocalı’da yaşanan soykırım, Rusya’nın 366, Motorize Alayı’nın desteğindeki Ermeni birlikleri tarafından gerçekleştirilmiştir. İnsan Hakları Örgütü, Hocalı Soykırımı’nı Dağlık Karabağ’ın işgalinden bu yana gerçekleşen en kapsamlı sivil katliamı olarak nitelendirmiştir. Bugün burada açmış olduğumuz fotoğraf sergisi ile Karabağ’ın işgali sırasında ve Hocalı Soykırımında yaşananları vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Hocalı Soykırımı kesinlikle bir tarih değildir. Çünkü Hocalı’daki vahşeti görenler ve soykırımı yaşayanlar bizlerin arasında yaşamaktadırlar" dedi.

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Ezgim Eczanesi
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