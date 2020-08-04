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Eskişehir Babalar Platform’dan ‘her türlü şiddete hayır’ kampanyası

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.08.2020 10:48 | Son Güncelleme

Eskişehir Babalar Platformu ‘her türlü şiddete hayır’ kampanyası başlattı.Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Alan, ‘her türlü şiddete hayır’ ile ilgili kampanya başlattıklarını açıklayarak ‘’Babalar Platformu olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız.

Eskişehir Babalar Platform’dan ‘her türlü şiddete hayır’ kampanyası

Eskişehir Babalar Platformu ‘her türlü şiddete hayır’ kampanyası başlattı.
Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Alan, ‘her türlü şiddete hayır’ ile ilgili kampanya başlattıklarını açıklayarak ‘’Babalar Platformu olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız. Ülkemizde en çok çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar çeşitli şiddet türlerine maruz kalmaktadır. Özellikle aile içindeki şiddet hem aile yapılarımızı hem de şiddete uğrayana ve şiddet uygulayana en çok da şiddete şahit olan çocuklarımızı olumsuz etkilemektedir. Biz Eskişehir ilgili Babalar Platformu olarak; artan şiddet olaylarının sorunlarını giderecek çözümler üretilmesini yetkililerden bekliyoruz. Sevgimizde; şiddetin yer olmadığını ve her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu daha yüksek sesle söylemeye devam edeceğimizi beyan ederiz’’ dedi.

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Alper Eczanesi
Tepebasi
Aynur Eczanesi
Odunpazari
Günay Eczanesi
Odunpazari
Güven Eczanesi
Tepebasi
Millet Eczanesi
Odunpazari
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