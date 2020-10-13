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Eskişehir-Belarus işbirliğinde önemli adım

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.10.2020 17:16 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Belarus Cumhuriyeti Türkiye Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Viktor V.

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Belarus Cumhuriyeti Türkiye Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Viktor V. Rybak ile Belarus Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müşaviri ve Ticaret Temsilcisi Ruslan Kizileviıch’i ağırladı.
ESO’da gerçekleştirilen görüşme sonrası iki ülke arasında gerçekleştirilecek her türlü ticari faaliyeti desteklemek adına karşılıklı iş birliği yapılması kararlaştırıldı. Eskişehir’in, gerek sanayi, gerek ticari gerekse akademik yönü düşünüldüğünde bölgenin en güçlü şehirlerinden biri olduğunu Büyükelçi Ryba’a aktaran ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bu anlamda Odamız, sadece Eskişehir özelinde değil, bölgeyi kapsayan iş birlikleri geliştirilmesine de öncülük edebilir. İki ülke arasındaki politik ilişkiler halihazırda iyi seviyede. Bunu ekonomik ilişkileri geliştirerek taçlandırmalıyız. Pandemi sürecinin etkilerinin minimuma indirebilmek adına özellikle Belarus’un sanayi şehri olan Grodna ile Eskişehirli firmalar arasında gerçekleştirilecek online birebir görüşmelerin faydalı olabileceği düşünüyoruz” dedi.

Firmalar tanışacak
Büyükelçi Viktor V. Rybak ise yaptığı değerlendirmede, Eskişehir ve Belarus arasındaki dış ticaret rakamlarının arttırılası gerektiğinin altını çizdi. Belarus Cumhurbaşkanının geçtiğimiz sene Türkiye ile ticaretin artırılması amacı için bir çağrıda bulunduğu ve akabinde iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin artış gösterdiğini ifade eden Rybak, “Geçtiğimiz aylarda ESO ve Minsk Ticaret ve Sanayi Odası üye firmaları arasında gerçekleştirilen görüşmeler çok faydalı geçti ve başarılı iş birlikleri geliştirildi. Bunu tekrarlamalıyız” diye konuştu.
Yapılacaklar alanında bilgi veren ESO Başkanı Kesikbaş, ilk etapta Belarus menşeli firma bilgilerin Odanın internet sitesinde yayınlanacağını, firma bilgilerinin ESO üyeleriyle paylaşılacağını ve Belarus büyükelçiliğinin de Eskişehirli firmaların Belarus’ta gerçekleştirmek istediği her türlü faaliyette destek olacaklarını açıkladı.
ESO’da Gerçekleşen Görüşmeye Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Gürhan Albayrak, Ömer Benli, Güven Erdoğan ve Evren Şahin katıldı.

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