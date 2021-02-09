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Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için kuvvetli rüzgar uyarısı

09.02.2021 13:40 | Son Güncelleme:
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Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için kuvvetli rüzgar uyarısı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te bugünden itibaren kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra başlayacak rüzgarın yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği ve 4 ilde saatte 40 ila 60 kilometre hızda eseceğinin tahmin edildiği duyuruldu.

Güney ve güneybatı yönlerden gelecek olan rüzgarın hızının yer yer saatte 70 kilometreye ulaşmasının beklendiği bildirilen açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

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