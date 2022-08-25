Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli sağanak uyarısı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik çevreleri için kuvvetli sağanak ikazı yapıldı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'den itibaren 4 ilde kuvvetli sağanağın gün boyu sürmesinin beklendiği duyuruldu.
Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, 26 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri geneli ile Eskişehir'in batı kesimlerinde Tepebaşı, Odunpazarı, Seyitgazi, İnönü, Mihalgazi, Sarıcakaya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden, meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.
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