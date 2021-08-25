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Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli sıcak hava dalgası uyarısı

25.08.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli sıcak hava dalgası uyarısı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'in yarından itibaren kuvvetli sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre yarından itibaren 5 günlük süreçte Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik genelinin sıcak havanın etkisinde kalacağının tahmin edildiği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının 31 Ağustos günü akşam saatlerine kadar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinin beklendiği duyurulan açıklamada, günün en yüksek hava sıcaklıklarının 34-36 dereceler civarında olacağı ifade edildi.

Açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle 11.00-16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik sağlık sorunu bulunanların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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