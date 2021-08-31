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Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor

31.08.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede, yarından itibaren Eskişehir'in batı kesimleri hariç diğer kesimleri ile Kütahya'nın güneydoğusunda, perşembe, cuma günü ise Bursa ve Bilecik'te yer yer sağanak kimi zaman gök gürültülü sağanak görüleceği belirtildi.

Mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı, bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların ve ani sıcaklık azalmasının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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