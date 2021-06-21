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Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te kuvvetli sağanak bekleniyor

21.06.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te kuvvetli sağanak bekleniyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 4 ilde kuvvetli sağanağın gün boyu sürmesinin beklendiği duyuruldu.

Söz konusu illerde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği tahminine de yer verilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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meteoroloji Bilecik Bursa Eskişehir Kütahya

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