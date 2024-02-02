Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatipoğlu’ndan su indirimi ve yatay mimari müjdesi

AK Parti’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, ulusal bir televizyon kanalında gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un konuğu oldu. Ersoy’un yerel seçim hakkındaki sorularını cevaplayan Hatipoğlu, yerel seçimlerin ardından hayata geçireceği projeleri anlattı. Nebi Hatipoğlu projelerinden bahsederken, kullanım suyunun en pahalı olduğu illerin başında Eskişehir’in olduğunu belirterek, suya yüzde 40 indirim uygulanacağı müjdesini verdi. Ayrıca Eskişehir’in kent merkezine çok yakın bir fay hattı üzerinde olduğunu ifade eden Hatipoğlu, imara kapalı olan bazı bölgelerde imar izni ve yatay mimari çerçevesinde kat arttırımı yapılarak, olası bir depremde can ve mal kaybının önlenebileceğini açıkladı.

“ESKİŞEHİR SUYU EN UCUZA MAL EDERKEN EN PAHALI SATAN İLLERİN BAŞINDA”

Eskişehir’de hanelere ulaştırılan suyun metreküp fiyatı ile çevre illerin metreküp fiyatlarını karşılaştıran Nebi Hatipoğlu, bu durumu eleştirdi. Göreve geldiğinde su fiyatlarında yüzde 40 indirim uygulanacağının altını çizen Hatipoğlu, “Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi yıllardır doğru düzgün yatırım yapmıyor. Vatandaşlar, ‘Bırakın musluktan içmeyi, yemeklerimize bu suyu koyamıyor, çay demleyemiyoruz’ diyor. Eskişehir, Türkiye’de suyu en ucuza mal ederken, en pahalı satan illerin başında geliyor. Yönetime geldiğim gibi ilk işim su fiyatlarını yüzde 40 indirmek olacak. Eskişehir’de konutlarda 1 metreküp suya 22.47 TL ödüyoruz. Komşumuz Afyonkarahisar ise 6.58 kuruş ödüyor. Bu nasıl bir farktır? İçemediğimiz, kullanamadığımız suya birde vatandaşımız fahiş fiyat ödüyor. DSİ ile görüşmelerimizi tamamladık. 2 yıl içinde de sözümdür, Eskişehir musluktan pırıl pırıl suyunu içecek. Tertemiz yapacağız şehir şebeke suyunu. Belediye, kronik su sorununu çözmediği gibi bir de pahalıya satıyor. Bu yakışıksız durumu ortadan hızla kaldıracağız. Buna ek olarak otopark saat ücretlerini 35 liradan 10 liraya düşüreceğiz. Öğrencilerin şehir içi ulaşımlarını kolaylaştırmak adına 50 liraya abonman kart hizmeti sunacağız. Şehirdeki altyapı ve trafik sorununu da çözerek, kente nefes aldıracağız” dedi.

“3 SEÇİMDİR SEÇİM DÖNEMİNDE GELİP SÖZ VERMİŞLER SONRA UNUTMUŞLAR”

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, yıllardır söz verilip, yerine getirilmeyen imar sorunu hakkında konuştu. Depreme dayanıklı olan yatay mimariye dayalı projelerden bahseden Hatipoğlu şöyle konuştu:

“Eskişehir deprem kuşağında yer alan bir bölgede yer alıyor. Acil olarak kentsel dönüşüm bekleyen 10 mahallemiz var ama Büyükşehir Belediyemiz kılını kıpırdatmıyor. Tam 3 seçimdir seçim dönemi gelip söz vermişler, sonra unutmuşlar. Ben sizin aracılığınız ile buradan yine bir söz vereyim hemen, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve TOKİ ile tüm görüşmelerimizi tamamladık. İnşallah Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını alır almaz ilk işimiz kentimizi modern, depreme dayanıklı, dirençli bir hale getirmek olacak. Bunu yaparken yapay mimari modelini uygulayacağız. Öyle 15-20 katlı binalar inşa etmeyeceğiz. En fazla 4-5 katlı olacaklar. Herkes kazanacak. Ben vatandaşımın hayatı ile oynamam da oynatmam da.”

