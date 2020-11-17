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Eskişehir ÇEL-DER bin 187 kişiye iş imkânı sağladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.11.2020 12:52 | Son Güncelleme

Eskişehir Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği (ÇEL-DER), Çeltik ve çevre köylerinden Eskişehir’de yaşayan bin 187 kişiye iş imkânı sağladı.Dernek Başkanı Mehmet Taş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Pandemi döneminde; erzak paketi, kira desteği, maske ve kolonya dağıtımından sonra, dernek üyemiz olan bin 187 kişiye fabrika ve çeşitli iş yerlerinde iş imkânı sağladık.

Eskişehir ÇEL-DER bin 187 kişiye iş imkânı sağladı

Eskişehir Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği (ÇEL-DER), Çeltik ve çevre köylerinden Eskişehir’de yaşayan bin 187 kişiye iş imkânı sağladı.
Dernek Başkanı Mehmet Taş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Pandemi döneminde; erzak paketi, kira desteği, maske ve kolonya dağıtımından sonra, dernek üyemiz olan bin 187 kişiye fabrika ve çeşitli iş yerlerinde iş imkânı sağladık. Eskişehir’de yoğun bir çalışma programı sürdürerek birbirinden güzel projeler imza attık. Son 9 ay içerisinde Eskişehir’de yaşayan bin 187 hemşerimize; fabrika ve çeşitli işyerlerinde iş bulmasına öncülük yaptık. Pandemi döneminde; Eskişehir’de yaşayan işsiz kalan hemşerilerimizin iş bulmasına katkı vermek üzere yoğun bir çalışmak başlattık. TÜSİKON’a üye işyeri ve iş insanlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda, Eskişehir’de yaşayan hemşerilerimizin iş bulmalarına katkı vererek ailelerin yüzlerini güldürdük. Önümüzdeki günlerde de iş insanlarının destekleriyle, 500 öğrenciye ayakkabı yardımında bulunacağız’’ dedi.

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