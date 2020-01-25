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Eskişehir DAK da Elazığ’a desteğe hazır

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.01.2020 18:50 | Son Güncelleme

Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) Başkanı Abdullah Aydıngör, dün akşam saatlerinde Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrası göreve her zaman hazır olduklarını bildirdi.DAK yönetimi adına açıklama yapan Abdullah Aydıngör, "Dün akşam Elazığ Sivrice’de 6,8 büyüklüğünde olan deprem sebebi ile etkilenen tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) Başkanı Abdullah Aydıngör, dün akşam saatlerinde Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrası göreve her zaman hazır olduklarını bildirdi.
DAK yönetimi adına açıklama yapan Abdullah Aydıngör, "Dün akşam Elazığ Sivrice’de 6,8 büyüklüğünde olan deprem sebebi ile etkilenen tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına sabırlar, depremden yaralı olarak etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Akşam saat 22:00’da AFAD, bölgeye destek olmak için kendilerinden 2 ekibin Ankara’ya sevk edildiği, bizim de bu kapsamda gerekli hazırlıkları yaparak kendilerinden bilgi beklenmesi iletildi. Gece konteynerde değerlendirme, malzemelerin tasnifi ve gidebilecek olan kişilerin belirlenmesi amacı ile toplandık. Malzemeler listelendi, 11 kişi kesin gidecek şeklinde kişiler belirlendi. Araç için Odunpazarı Belediyesi ile temasa geçildi. Saat 00.30 da AFAD’a gidilerek hazır olduğumuz bilgisi, operasyona katılacak kişilerin listesi verildi. AFAD’dan alınan bilgi yaklaşık 30 ilden bölgeye sevk olduğu, bu yoğunluk atlatıldıktan sonra sabah gerekli görülürse bizim de takviye ekip olarak gönderileceğimiz şeklindeydi. Sabah 07.00 da gelen haber ile bölgede ihtiyaçtan fazla ekip olduğu kendilerinden giden iki ekibinde Ankara ve Sivas’tan geri döndüğü bundan dolayı görevin iptal olduğu şeklinde bilgilendirme yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Her cana bir nefes olmaya çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz"
Ayrıca Aydıngör, "Dün akşamdan beri gerek konteynere gelip görüş alışverişinde bulunduğumuz arkadaşlarımıza, gerekse şehir dışında olup operasyona katılmak için hemen geri döneceğini söyleyen arkadaşlarımıza, işlerinden izin alıp operasyona katılmaya çalışan arkadaşlarımıza, gece gündüz demeden her cana bir nefes olmaya çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza gösterdikleri hassasiyet, verdikleri emekler için teşekkür ederiz" dedi.

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