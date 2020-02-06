YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir Deprem Çalışma Grubu bir araya geldi

Eskişehir Deprem Çalışma Grubu bir araya geldi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.02.2020 14:05 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların deprem konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilebilecek çalışmalar ele alındı.Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, yaklaşık 3 aydır deprem konusunda çalışmalar yürüten Eskişehir Deprem Çalışma Grubu bir araya geldi.Toplantıya Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Eskişehir Deprem Çalışma Grubu bir araya geldi

Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların deprem konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilebilecek çalışmalar ele alındı.
Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, yaklaşık 3 aydır deprem konusunda çalışmalar yürüten Eskişehir Deprem Çalışma Grubu bir araya geldi.
Toplantıya Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Eskişehir Deprem Çalışma Grubu’nu oluşturan Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, araştırmacı yazar Gürcan Banger, Eskişehir geçmiş dönem milletvekillerinden eğitimci Murat Kahyaoğlu, Türkiye Küçük Millet Meclisi adına Sevim Şahin ile mahalle muhtarları ve azalar katıldı. Toplantıda Banger, deprem konusunda gerçekleştirilebilecek bilinçlendirme çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 aydır süren çalışmalar neticesinde pilot mahalle olarak belirlenen Hoşnudiye, Ertuğrulgazi, Eskibağlar ve Sazova Mahallelerinin muhtar, aza ve vatandaşlarının da katıldığı toplantıda, bina yöneticilerinden apartman görevlilerine kadar kapsayıcı bir çalıştay gerçekleştirilmesi üzerinde duruldu.
“Hazırlıklı olmamız gerekiyor”
Toplantıda söz alan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da deprem konusunda farkındalık oluşmasının önemine dikkat çekti ve “Deprem konusunda önemli bir çalışma gerçekleştiriliyor. Mahalle muhtarlarımızın da burada olması çok önemli. Deprem ile ilgili herkesin bilmesi, yapması gereken şeyler var. Bu çalışma da tam olarak bunu hedefliyor; her mahallede, herkesin üzerine düşen görevler var. Allah korusun, deprem olmasını elbette istemeyiz ama hazırlıklı olmamız gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Malatya’ya, deprem bölgesine de bizzat gittim. 6.8’lik depremin etkinlerini yerinde gördüm. Biz de var gücümüzle depreme karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu çalışmayı gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum, biz de Tepebaşı Belediyesi olarak desteklerimizi sürdüreceğiz. Etap etap, mahallelerde çalışmalarımız devam edecek. Deprem farkındalığını oluşturmak için el birliği ile çalışacağız” diye konuştu.
Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş’un da bulunduğu toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi.

Eskişehir Deprem Çalışma Grubu bir araya geldi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

GÜNCELLEME - Denizli'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

GÜNCELLEME - Denizli'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Tütünle ilgili kanun teklifi reddedildi

Tütünle ilgili kanun teklifi reddedildi

İzmir Ekonomili gençler Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

İzmir Ekonomili gençler Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

Eskişehir Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:30
Sabah
07:55
Öğle
13:17
İkindi
16:03
Akşam
18:29
Yatsı
19:49

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
Doğru Eczanesi
Odunpazari
Ege Eczanesi
Tepebasi
Bulvar Eczanesi
Tepebasi
Huzur Eczanesi
Odunpazari
Adalar Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.