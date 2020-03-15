YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir Emniyetinden uyuşturucu operasyonu

Eskişehir Emniyetinden uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.03.2020 15:26 | Son Güncelleme

Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir Emniyetinden uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalar sonucunda şahısların üzerinde bulundurdukları 15,38 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıstan 1’ine TCK-188 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılırken, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. 2 şüpheli şahsa ise TCK-191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi:

Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi:

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

7’24 kütüphanede sona yaklaşılıyor

7’24 kütüphanede sona yaklaşılıyor

Edirne’de sosyete pazarına korona virüs önlemi

Edirne’de sosyete pazarına korona virüs önlemi

Eskişehir Namaz Vakitleri 15 Mart Pazar

İmsak
05:39
Sabah
07:02
Öğle
13:12
İkindi
16:33
Akşam
19:11
Yatsı
20:29

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

Aşık Eczanesi
Odunpazari
Bizim Eczanesi
Odunpazari
Defne Eczanesi
Odunpazari
Envar Eczanesi
Odunpazari
Selin Eczanesi
Tepebasi
Gözde Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Apartman kapısı ’sert’ kapandı diye komşular birbirine girdi

Apartman kapısı ’sert’ kapandı diye komşular birbirine girdi

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.