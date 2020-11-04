YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir EOSB İzmirli kardeşlerinin yanında

Eskişehir EOSB İzmirli kardeşlerinin yanında

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.11.2020 11:30 | Son Güncelleme

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), İzmir’de yaşanan deprem sonrası harekete geçerek bölgeye depremzedeler için yardım tırı gönderdi.Merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) İzmir’deki depremzedelerin yaralarını sarmak için hızla harekete geçti.

Eskişehir EOSB İzmirli kardeşlerinin yanında

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), İzmir’de yaşanan deprem sonrası harekete geçerek bölgeye depremzedeler için yardım tırı gönderdi.
Merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) İzmir’deki depremzedelerin yaralarını sarmak için hızla harekete geçti. Depremin ardından Eskişehir OSB Yönetim ve Denetim Kurulu hızla yardım kararı alarak, İzmir’e kuru gıda, barınma malzemeleri, battaniye, çocuk maması ve hijyen malzemelerinden oluşan bir tır dolusu yardım malzemesi gönderdi.

“Yaraları birlikte saracağız”
“Eskişehir OSB olarak İzmirli kardeşlerimizin yanındayız” diyen Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Deprem nedeni ile bazı binalar yıkıldı, birçok evde de ciddi boyutta hasarlar var. Birçok insanımız şu anda dışarıda çadırlarda yaşamlarını sürdürüyorlar. İhtiyaç sahibi çok insanımız var. Eskişehir OSB Yönetim ve Denetim Kurulu olarak hemen harekete geçip, İzmir’e gönderdiğimiz yardım malzemelerini tedarik ettik. Yaşanılan bu felaketi, birlik ve beraberlik içinde en az hasarla kısa sürede atlatacağız. Tüm gücümüzle güzel İzmir’imizin yanındayız. Yaraları birlikte saracağız. Eskişehir OSB olarak, İzmirli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için bir tır dolusu ihtiyaç malzemesini gönderiyoruz. Dualarımız ve kalbimiz İzmir halkı ile beraberdir. Allah bir daha böyle felaketlerle milletimizi karşılaştırmasın” dedi.

Eskişehir EOSB İzmirli kardeşlerinin yanında

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Malatya’da yerli tohuma önem
Malatya’da yerli tohuma önem
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Çameli’den İzmir’e yardım eli
Çameli’den İzmir’e yardım eli
Suriyeliler yeni düzene alışıyor
Suriyeliler yeni düzene alışıyor

Eskişehir Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:23
Öğle
12:47
İkindi
15:34
Akşam
18:00
Yatsı
19:19
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Minibüs fiyatlarına zam geliyor
Minibüs fiyatlarına zam geliyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Uzaktan eğitime ücretsiz destek
Uzaktan eğitime ücretsiz destek
“Etkili Sunum Teknikleri” yarışması finali Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi
“Etkili Sunum Teknikleri” yarışması finali Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.