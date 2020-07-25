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Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü’nün 9 sporcusu siyah kuşak bağladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.07.2020 12:45 | Son Güncelleme

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü; Ankara Mamak Kapalı Spor Salonu’nda yapılan ‘siyah kuşak’ sınavında başarılı olan 9 sporcuya Gökmeydan Spor Tesisleri’nde siyah kuşak bağladı.Gökmeydan Spor Tesisleri’nde yapılan siyah kuşak bağlama törenine; Kulüp Başkanı Hilmi Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve sporcu velileri katıldı.

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü; Ankara Mamak Kapalı Spor Salonu’nda yapılan ‘siyah kuşak’ sınavında başarılı olan 9 sporcuya Gökmeydan Spor Tesisleri’nde siyah kuşak bağladı.
Gökmeydan Spor Tesisleri’nde yapılan siyah kuşak bağlama törenine; Kulüp Başkanı Hilmi Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve sporcu velileri katıldı. Covid-19 önlemleri alınarak yapılan siyah kuşak bağlama töreninde konuşma yapan Gökmeydan Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Elif Çatal, yaptığı açıklamada, “Gökmeydan Spor ailesi bünyesinde sıfırdan başlayıp geçen yıl 2 sporcumuz siyah kuşak almıştır. Çok şükür bu yıl da 9 sporcumuz yapılan sınavda başarılı olarak siyah kuşak sahibi oldular. Kuvvet, tecrübe, sportif zeka gerektiren siyah kuşak sınavında gerekli gücü ortaya koyan kulübümüz sporcuları, disiplinli, saygılı tavırlarıyla takdir toplayıp Ankara’daki siyah kuşak sınavında başarılı oldular. Bu süreçte maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Kulüp Başkanımız Hilmi Yıldırım’a, yöneticilerimize, sporcu velilerimize teşekkür ederim. Kuşak alan sporcularımız ise: Bahar Dalçın, Onur Mucahit Dalçın, Uğurkan Dalçın, Çağkan Er, Ömer Erdal Er, Kıvanç Yılmaz Çalışkan, Beyza Ekim, Irem Su Dağdelen, Sudenaz Aydın’dır” dedi.

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