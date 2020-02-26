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Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü’nün yeni hedefi ‘tenis’

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.02.2020 10:19 | Son Güncelleme

Gençlerin ilgi duyduğu çeşitli alanlarda Eskişehir’de branşlar açarak başarıdan başarıya koşan Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü, şimdi de gözünü tenis branşına dikti.İlk öğrencileriyle Turgut Reis Spor Salonu’nda çalışmalara başlayan Gökmeydan Spor Kulübü; tenis branşını, Eskişehir’de yaygınlaştırmayı aynı zamanda yerel ve ulusal başarılar kazanmayı hedefliyor.

Gençlerin ilgi duyduğu çeşitli alanlarda Eskişehir’de branşlar açarak başarıdan başarıya koşan Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü, şimdi de gözünü tenis branşına dikti.
İlk öğrencileriyle Turgut Reis Spor Salonu’nda çalışmalara başlayan Gökmeydan Spor Kulübü; tenis branşını, Eskişehir’de yaygınlaştırmayı aynı zamanda yerel ve ulusal başarılar kazanmayı hedefliyor. Ayrıca hobi olarak tenis oynamak isteyen her yaştan bireyleri kulüplerine bekliyorlar.
Tenis branşından sorumlu antrenör Emre Yılmaz, yaptığı açıklamada, ’’Tenis, her yaştan insanın yapabileceği bir spordur. Oynanış mekaniği sayesinde vücudumuzdaki bütün kasları harekete geçirir. Bu sayede zayıflamak, kasları çalıştırmak, eğlenmek ve spor yapmak isteyenlerin ortak paydası olarak değerlendirebiliriz. Tenis; temel motorik özelliklerden kuvvet, dayanıklılık, sürat, esneklik ve beceri geliştirmesinin yanı sıra bireysel bir spor olduğu için, küçük yaştaki sporcularımıza sorumluluk, disiplin, irade, kararlılık ve birçok psikolojik kazanım sağlamaktadır’’ dedi.
Gökmeydan Spor Kulübü Başkanı Hilmi Yıldırım ise, ‘’Tenis sporunu Eskişehir’e yaymak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlgiden ve taleplerden memnunuz ve daha çok insana ulaşmak için çalışıyoruz’’ dedi.

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