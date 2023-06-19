YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir Gökpınar Barajı mansap düzenlemesi tamamlandı

Eskişehir Gökpınar Barajı mansap düzenlemesi tamamlandı

19.06.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir’de baraj, gölet, sulama tesisleri ve ıslah çalışmalarının yanı sıra mansap düzenlemesi çalışmalarına devam ediliyor.

Eskişehir Gökpınar Barajı mansap düzenlemesi tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Bu çerçevede Eskişehir Gökpınar Barajı mansap düzenlemesinin tamamlandığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Eskişehir Gökpınar Barajı’ndan Gökpınar deresi mansap yatağına su bırakıldığında uniform akış oluşması için dere yatağının düzenlenmesinin öngörüldüğünü ve makinalı çalışma yapılarak Gökpınar deresi mansap yatağı kanal düzenlemesinin yapıldığını açıkladı.

Eskişehir Gökpınar Barajı’nın yöre insanı için çok önemli olduğunu ve 18.04.2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılışının yapıldığının altını çizen Mehmet Akif Balta, “6 bin metre uzunluğundaki menderesler ile düzensiz bir su akışına sahip Gökpınar deresi mansap yatağına 300 metresi taş tahkimatlı, 3 bin 330 metresi toprak olmak üzere toplamda 3 bin 630 metrelik taban genişliği 3.50 metre, üst genişliği 9.50 metre ve kanal yüksekliği 3.00 metre olan 1/1 şevli trapez kesitli kanal yapılmıştır. Kanal kazı (hafriyat) miktarı 409 bin m3, taş tahkimat miktarı ise 4 bin 840 m3’ dür. Gökpınar Barajı mansap su yatağının düzenlenmesiyle eski dere mendereslerinin doldurulması sonucunda mera alanları mevcut duruma göre genişletilmiştir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazılan temel yan binanın çökmesine neden oldu, faciadan dönüldüKazılan temel yan binanın çökmesine neden oldu, faciadan dönüldü
Iğdırlı köy çocuklarının karne hediyesi "uzay keşfi" olduIğdırlı köy çocuklarının karne hediyesi "uzay keşfi" oldu
Iğdır'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 öğretmen yaralandıIğdır'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 öğretmen yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:23
Öğle
13:04
İkindi
17:01
Akşam
20:36
Yatsı
22:22

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Pazartesi

Şehir eczanesi
Odunpazari
Alpu eczanesi
Alpu
Sağlik eczanesi
Odunpazari
Numune eczanesi
Tepebasi
Ömür eczanesi
Tepebasi
Porsuk eczanesi
Odunpazari
Saraç eczanesi
Cifteler
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.