Eskişehir Gökpınar Barajı mansap düzenlemesi tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Bu çerçevede Eskişehir Gökpınar Barajı mansap düzenlemesinin tamamlandığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Eskişehir Gökpınar Barajı’ndan Gökpınar deresi mansap yatağına su bırakıldığında uniform akış oluşması için dere yatağının düzenlenmesinin öngörüldüğünü ve makinalı çalışma yapılarak Gökpınar deresi mansap yatağı kanal düzenlemesinin yapıldığını açıkladı.

Eskişehir Gökpınar Barajı’nın yöre insanı için çok önemli olduğunu ve 18.04.2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılışının yapıldığının altını çizen Mehmet Akif Balta, “6 bin metre uzunluğundaki menderesler ile düzensiz bir su akışına sahip Gökpınar deresi mansap yatağına 300 metresi taş tahkimatlı, 3 bin 330 metresi toprak olmak üzere toplamda 3 bin 630 metrelik taban genişliği 3.50 metre, üst genişliği 9.50 metre ve kanal yüksekliği 3.00 metre olan 1/1 şevli trapez kesitli kanal yapılmıştır. Kanal kazı (hafriyat) miktarı 409 bin m3, taş tahkimat miktarı ise 4 bin 840 m3’ dür. Gökpınar Barajı mansap su yatağının düzenlenmesiyle eski dere mendereslerinin doldurulması sonucunda mera alanları mevcut duruma göre genişletilmiştir” dedi.

