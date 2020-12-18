YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası

Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.12.2020 12:11 | Son Güncelleme

Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve terör örgütüne yardım etmek suçlarından tutuksuz yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün sözde askeri yapılanmasında görev aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet A. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet A'yı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Aynı mahkemede görülen başka bir davada ise terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Bayram K. ile avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Bayram K'yi 1 yıl 13 ay hapisle cezalandırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Eskişehir Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:37
Sabah
08:07
Öğle
13:00
İkindi
15:22
Akşam
17:42
Yatsı
19:07
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.