Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve terör örgütüne yardım etmek suçlarından tutuksuz yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün sözde askeri yapılanmasında görev aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet A. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet A'yı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Aynı mahkemede görülen başka bir davada ise terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Bayram K. ile avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Bayram K'yi 1 yıl 13 ay hapisle cezalandırıldı.

