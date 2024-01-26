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Eskişehir güne karla başladı

İHA İHA
26.01.2024 09:25 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti. Kar yağışı kent merkezinde ve yüksek kesimlerde devam ediyor.

Eskişehir güne karla başladı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından bugün Eskişehir geneli için kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Uyarıların ardından kar yağışı dün geceden beri aralıklarla da olsa başladı. Zaman zaman sulu kara da dönüşen yağış hava sıcaklığının da düşmesine sebep oldu. Yağış yüzünden araçlar dikkatli seyrederken, vatandaşlar da evlerinden tedbirli olarak dışanı çıktılar.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün Eskişehir için yaptığı hava tahmin değerlendirmesinde, "Bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Bursa’nın merkez dâhil kuzey ve batı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olacağı, ayrıca sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin edilmektedir. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Bursa ve Bilecik çevrelerinde değişmeyeceği, Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde 1 - 3 derece azalacağı; gecenin en düşük hava sıcaklıklarının ise bölge genelinde 3 - 5 derece artacağı tahmin edilmektedir” şeklinde ifade edildi.

Eskişehir güne karla başladı

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