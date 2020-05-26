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Eskişehir güne yağmurla başladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.05.2020 11:50 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Ramazan Bayramının üçüncü gününde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip Korona virüse (Covid-19) karşı Ramazan Bayramında aldığı önlemler kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sürüyor.

Eskişehir’de Ramazan Bayramının üçüncü gününde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.
İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip Korona virüse (Covid-19) karşı Ramazan Bayramında aldığı önlemler kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sürüyor. Eskişehir’de de yasağın son gününde sokaklar ve caddeler sessizliğe bürünürken sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış şehirde etkili oldu. Yağmurdan görevli olan personellerin yanı sıra evcil hayvanlarını dışarı çıkartan vatandaşlar etkilendi. Yağışın zaman zaman etkisini arttırarak gün boyu sürmesi beklenirken alınan bilgilere göre yağışların cumartesi gününe kadar etkili olacağı öğrenildi.

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