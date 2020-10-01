Eskişehir halkından kardeş ülke Azerbaycan’a destek

Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ bölgesinde hak iddia ederek kardeş ülke Azerbaycan’da sivil halka saldırmasına yönelik tepkiler, tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de çığ gibi büyüyor.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken; Türkiye’deki vatandaşlar kardeş Azerbaycan’a destek olup, Ermenistan’ın tavrını protesto etti. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde gerçekleştirilen protestoya ilgi büyüktü. Vatandaşlar attıkları sloganlar ve açtıkları pankartlar ile Azerbaycan’a destek mesajlarını verirken, yapılan basın açıklamasında Türkiye ve Azerbaycan’ın iki ayrı devlet olsa da tek bir millet olduğunun altı çizilirken, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tavırlarına karşı tüm dünyanın gereken tepkiyi vermesinin gerekliliği vurgulandı.

“Oradakiler benim canım, kanım, kardeşim, vatanım!”

Türkiye’nin Dağlık Karabağ meselesinde Ermenistan’ın haksızlıklarına karşı verdiği mücadeleden dolayı minnet duygularını ifade eden Azerbaycanlı vatandaşlar, Türk halkına teşekkür etti. Yirmi yıldır Eskişehir’de yaşamını sürdüren Azerbaycanlı Kifayet Azizova, “Savaş sebebiyle yarın memleketime dönüyorum. Çünkü ülkemi yalnız bırakamam. Hepimiz bir olmalıyız, onları yalnız bırakmamalıyım. Çünkü orada benim canım var, kanım var, kardeşim, ailem, bacım, vatanım var. Ben oraya gideceğim” diyerek duygularını aktardı.