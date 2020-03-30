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Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ndeki lemur yavrularının "isim babası" çocuklar olacak

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.03.2020 11:03 | Son Güncelleme

Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak ziyarete kapalı olan tesiste dünyaya gözlerini yeni açan iki lemurun isimlerinin belirlenmesi amacıyla "eskisehirzoo" sosyal medya hesaplarında anket yapılacak - Hayvanat Bahçesi Müdürü Nurben Koptekin: - "Bu yaşadığımız süreç geçip bahçemiz kapılarını tekrar açtığımızda sosyal becerileri ve grup içi iletişimleri çok gelişmiş sevimli lemur grubumuzu güneş banyosu yaparken görmek üzere her yaştan ziyaretçilerimizi dört gözle bekliyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 240'tan fazla hayvan türüne ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde dünyaya gözlerini yeni açan iki lemurun ismi, çocuklara yönelik sosyal medyada düzenlenecek anketle belirlenecek.

Sazova Mahallesi'nde 58 bin metrekare yeşil alanda 2017'de açılan ve bünyesinde ETİ Sualtı Dünyası da bulunan Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde yeni doğum heyecanı yaşandı.

Yeni yavrulara isim koymak için lemur bakıcılarının belirleyeceği aday isimlerle "eskisehirzoo" adlı sosyal medya hesaplarından anket yapılacak. Çocukların oylarıyla belirlenecek isimler, iki lemura konulacak.

- "Sosyal medyadan bizi takipte kalın"

Eskişehir Hayvanat Bahçesi Müdürü Nurben Koptekin, AA muhabirine, tesisteki halka kuyruklu lemurların çoğalarak büyük bir aile haline geldiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tesisin kapılarını geçici olarak ziyaretçilere kapattıklarını belirten Koptekin, şöyle devam etti:

"Bu yaşadığımız süreç geçip bahçemiz kapılarını tekrar açtığımızda sosyal becerileri ve grup içi iletişimleri çok gelişmiş sevimli lemur grubumuzu güneş banyosu yaparken görmek üzere her yaştan ziyaretçilerimizi dört gözle bekliyoruz. Bahçemizi özleyen çocuklarımızı da heyecanlandıracak bir haberimiz var. Henüz dünyaya gelen iki lemur yavrusuna isim koymak için lemur bakıcılarımızın belirleyeceği aday isimlerle 'eskisehirzoo' sosyal medya hesaplarımızdan çocuklar için bir anket düzenleyeceğiz. Bunun için ziyaretimize gelemeseniz de sosyal medyadan bizi takipte kalmanızı öneriyoruz."

Hayvanat bahçesinin cıvıl cıvıl günlerini çok özlediklerini vurgulayan Koptekin, "Bu süreçte sosyal mesafe ve kişisel hijyen konusunda hassas davranarak tüm dünyayı tehdit eden bu salgının en kısa zamanda son bulmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

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