Eskişehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 1 Mayıs Çarşamba günü 06.00-18.00 saatleri arasında, Eskişehir’in doğu ilçeleri Alpu, Mahmudiye, Çifteler, Beylikova, Mihalıççık, Sivrihisar ve Günyüzü’nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiğini duyurdu. Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları gerektiği belirtildi.





