YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Eskişehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

İHA İHA
30.04.2024 13:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in doğu bölgesi için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı yaptı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 1 Mayıs Çarşamba günü 06.00-18.00 saatleri arasında, Eskişehir’in doğu ilçeleri Alpu, Mahmudiye, Çifteler, Beylikova, Mihalıççık, Sivrihisar ve Günyüzü’nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiğini duyurdu. Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları gerektiği belirtildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum Teknik Üniversitesi’ne Avrupa finalinden 3 ödülErzurum Teknik Üniversitesi’ne Avrupa finalinden 3 ödül
Şampiyon yüzücü, Edirne’ye altın madalyayla döndüŞampiyon yüzücü, Edirne’ye altın madalyayla döndü
Şile’de 10 bin fidan, Filistinli şehitler için toprakla buluşturulduŞile’de 10 bin fidan, Filistinli şehitler için toprakla buluşturuldu
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 1 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:51
Öğle
13:00
İkindi
16:49
Akşam
19:59
Yatsı
21:28
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.