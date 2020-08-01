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Eskişehir İHH emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.08.2020 13:06 | Son Güncelleme

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH), dünyanın birçok yerinde yaptığı gibi Eskişehir’de de vatandaşların emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştı.İHH, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH), dünyanın birçok yerinde yaptığı gibi Eskişehir’de de vatandaşların emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştı.
İHH, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. 2020 Kurban Bayramı çalışması kapsamında birçok ülkede insanların yüzünü güldüren İHH, Eskişehir’deki ihtiyaç sahiplerini de mutlu etti. Eskişehirli vatandaşlar tarafından yapılan yardımları dünyanın birçok noktasına ulaştıran Eskişehir İHH, dün vatandaşların bağışladığı kurban etlerini kurban kesemeyen vatandaşlara dağıttı.
İHH Eskişehir binasında gönüllülerin gün boyunca yaptığı dağıtım sırasında gelen kimse geri çevrilmezken, bayramın 1’inci günde yaklaşık 100 aileye 500 kilogram et dağıttı. Çocuklu ailelere bayram haçlığı da dağıtan Eskişehir İHH, hayırsever vatandaşların yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edecek.

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