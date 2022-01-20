Eskişehir İl Müftülüğünden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Müftülüğü tarafından "Finallere çalışması sizden çorbası bizden" etkinliği kapsamında Anadolu Üniversitesi'nde öğrencilere ücretsiz çorba dağıtıldı.

İl Müftüsü Bekir Gerek, Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki kütüphane önünde, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığı ve taşra teşkilatı olan il ve ilçe müftülükleri olarak gençlerin daha iyi, milli ve manevi değerlerle yetişmesi, maddi olarak desteklenmesine önem verdiklerini kaydetti.

Eskişehir İl Müftülüğü ve Genç Türk Diyanet Vakfı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik önemli hizmetlerinin bulunduğunu ifade eden Gerek, şunları söyledi:

"Bu hizmetlerimizin bir parçası olarak kentteki üniversite rektörleriyle iş birliği içerisinde her yıl final döneminde çorba ikram ediyoruz. Gençlerimiz düzenlediğimiz etkinliğe yoğun katılım sağlıyor. Kütüphanelerde gençlerimiz oturmuş bu soğuk havada derslerini çalışıyorlar sıcak bir çorba ikram ederek derslerine daha iyi çalışmalarını, sınavlarına başarı ile hazırlanmalarına katkıda bulunduğumuz için mutlu oluyoruz. Bu anlamda gençlerimiz ve üniversitelerimizin yöneticileri memnun. Gençlerimize bu hizmeti severek veriyoruz."

