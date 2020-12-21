Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge hasta ziyaretlerine devam ediyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Koronavirüs teşhisiyle serviste ve Covid Yoğun Bakım Ünitesinde yatarak tedavileri devam eden hastaları ziyaret etmeye devam ediyor.

Müdür Bilge, Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servis, Göğüs Hastalıkları ve Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü servisleri ziyaretinde, karşılaştığı hasta ve hasta yakınlarına herhangi bir sorunları olup olmadığını sorarak geçmiş olsun dileklerini ileterek şifa diledi. Servis ve yoğun bakımda tedavilerine devam edilen hastaların çoğunluğunu oluşturan 60 yaş ve üstü bireylere de özel ilgi göstererek, hasta ve yakınlarından tedavi süreçlerinin tamamlanmasıyla taburcu olmalarının akabinde kişisel hijyen, fiziki mesafe ve maske kurallarına uymaya devam etmelerini istedi. Hastane Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ersin Işıldı’dan hastaların tedavi süreçleriyle ilgili bilgiler aldı. Servislerde görev yapan sağlık personelleriyle de bir araya gelerek hatırlarını sorup, herhangi bir eksikliklerinin olup olmadığını sorarak kolaylıklar diledi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, ziyaret hakkında yaptığı açıklamada; “Gerek sağlık çalışanlarımızı gerek yatan hastalarımızı ziyaret ederek moral ve motivasyon vermeye devam ediyoruz. Salgın devam ediyor ve bu mücadele de herkese görev düşüyor. Belirtilen kurallara uyalım. Özellikle bu süreçte mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Biz ne kadar hareketlerimizi kısıtlar, ne kadar az dışarıya çıkarsak, ne kadar yakın temastan uzak durursak o kadar virüsün yayılmasını engellemiş oluruz” ifadelerini kullandı.



