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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge koronavirüs hastalarını ziyaret etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.04.2020 11:00 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Yunus Emre Devlet Hastanesinde Koronavirüs teşhisiyle yatarak tedavi gören hastalara ziyaret gerçekleştirdi.
Test sonuçları pozitif çıkan hastalara yaptığı ziyarette hastalarla görüşerek herhangi bir sorunları olup olmadığını sorarak geçmiş olsun dileklerini iletip şifa diledi. Ziyarette bulunduğu hastalara (Covid-19) hastalığı hakkında bilgiler de aktaran Dr. Bilge, Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Karagülle’den hastaların tedavi süreçleriyle ilgili bilgiler aldı.
Yunus Emre Devlet Hastanesini acil servis ile enfeksiyon kliniğinde incelemeler de bulunan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, karşılaştığı hasta ve hasta yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini ileterek (Covid-19) hastalığı hakkında bilgiler aktardı. Servislerde görev yapan sağlık personellerinin hatırını sorarak, alınan koruyucu önlemleri gözden geçirip, herhangi bir eksikliklerinin olup olmadığını sorarak kolaylıklar diledi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ve emeği geçenlere teşekkür
Salgınla mücadelede herkese görev düştüğüne değinen Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Uğur Bilge; kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğine vurgu yaparak, hastaların riski önlemek adına hastane yönlendirmelerine ve sağlık çalışanlarının uyarılarına dikkat etmelerini söyleyerek, vatandaşların hastanelere gelirken maske takmaları konusunda da hassas davranmaları gerektiğini belirtti. Buradan sonra hastaların PCR testlerinin yapıldığı Covid-19 Laboratuvarını ziyaret eden Bilge; bu laboratuvarın oluşturulmasına katkı veren başta Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkürlerini bildirdi.

”Sağlık çalışanlarımız tam bir motivasyonla görevlerini yapmaktadırlar”
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; Sağlık Bakanlığı ve bünyesinde hizmet veren sağlık kuruşlarında olduğu gibi Eskişehir ’de de salgının durdurulmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, Eskişehir’de koronavirüsle mücadele kapsamında başta Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi olmak üzere; üniversite ve tüm özel hastanelerde sürecin doğru ilerlemesine yönelik tedbir ve uygulamaların alındığını vurgulayarak, gerekli çalışmaların yapıldığını, kentte yeterli yatak sayısına, hekim grubuna, personele ve teçhizata sahip olduklarını belirterek ,”Sağlık çalışanlarımız tam bir motivasyonla görevlerini yapmaktadırlar” dedi.

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