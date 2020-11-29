Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun yeni kararı

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında yeni kararlandı aldı.

Konuyla ilgili açıklamada,Konavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21.11.2020 tarihli ve 104 nolu kararı ile kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşanmaması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine izin verilmişti.

Gelinen aşamada son dönemde COVID19 salgınının yayılımında tüm dünyada özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşanmakta; Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görülmektedir. Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığınca hazırlanan “COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “Okullarda COVID-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar” doğrultusunda COVID-19 salgınının ilimizdeki seyrine bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul öncesi kuruluşları, ana okul ile ana sınıfları ve uygulama sınıflarının 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren 4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara vermelerine, yüz yüze eğitimin ara verildiği bu kuruluşlarda uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edilmesine, uzaktan eğitim kararı alınan okul öncesi eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 26 Kasım 2020 tarihli ve 17311375 sayılı yazısı ile belirlenen uzaktan eğitim esasları doğrultusunda uzaktan eğitim faaliyetlerinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

