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Eskişehir ile Bilecik arasında turizm bağı kuruluyor

23.01.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Eskişehir’e kültürel, turistik ve sosyal yapısını bağdaştırmak adına bir takım temaslarda bulundu.İlk olarak Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade’yi makamında ziyaret eden Bircan, TR41 Bölgesi içerisinde yer alan iki şehrin ortak kültürel miraslarını sahiplenmek ve turizm destinasyonları açısından bağlarının güçlendirilmesinin önemine değindi.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Eskişehir’e kültürel, turistik ve sosyal yapısını bağdaştırmak adına bir takım temaslarda bulundu.
İlk olarak Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade’yi makamında ziyaret eden Bircan, TR41 Bölgesi içerisinde yer alan iki şehrin ortak kültürel miraslarını sahiplenmek ve turizm destinasyonları açısından bağlarının güçlendirilmesinin önemine değindi. Ardından İl Müdürü Bircan sırasıyla Eti Arkeoloji Müzesini ve Bilecik Müze Müdürlüğünde yıllarca çalışmalara imza atan ve şuan Eskişehir’de çalışmalarına devam eden Erdal Mean’i ziyaret ederek, müzecilik anlamında Bilecik’in düşündüğü stratejilere örnek teşkil edecek örneklemeler konusunda kendisinden detaylı bilgi aldı.

“Şehrimizin turizm potansiyelini güçlendirmek ve değerlendirmek adına ziyaretler yaptık”
Mütevelli Heyet Başkanlığını Bilecikli olan eski bakan Prof. Dr. Nabi Avcı’nın yürüttüğü Türk Dünyası Vakfı’na ziyaret eden İl Müdürü Bircan, Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Fıratlı ve Geleneksel Türk Okçuluğu konusunda önemli projelere imza atan Eskişehir Ertuğrulgazi Atlı Spor Kulübü ve vakıf yöneticisi Mustafa Çelik’ten ortak kültürel mirasların güçlendirecek çalışmaları değerlendirerek, istişarelerde bulundu.
Mustafa Fıratlı ve Mustafa Çelik misafirperverliğinden ve desteklerinden dolayı teşekkür eden İl Müdürü Bircan, “Eskişehir ziyaretlerimizde Bilecik’in de bağlı olduğu Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Eskişehir Bölge BTK Başkanı Özgür Ersoy, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Karaçalı’yı birlikte makamında ziyaret ettik. Şehrimizin turizm potansiyelini güçlendirmek ve değerlendirmek adına yaptığımız istişareler ve misafirperverliği için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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