‘Eskişehir İlgili Babalar Platformu’ kuruldu

Eskişehir’de yeni kurulan ‘Eskişehir İlgili Babalar Platformu’nun ilk olağan kongresinde Ümit Alhan oy birliği ile başkan olarak seçildi.

Adalet İlkokulu toplantı salonunda yapılan kongrede, gündem gereği açılış ve yoklama yapıldı, saygı duruşunun ardından hep birlikte İstiklal Marşı söylendi. Yönetim ve Denetim kurullarının seçiminde oy birliği ile Ümit Alhan başkan olarak seçildi.

Alhan, kongre sonrası yaptığı konuşmada, üyelerinin tamamen gönüllü ve Baba Destek Eğitim Programı (BADEP) eğitimi almış babalardan oluştuğunu belirtti. Ümit Alhan, "İlerleyen günlerde Eskişehir’de çok güzel projelere imza atacağız. Daha yüksek sesle babalığın önemini duyurmaya devam edeceğiz. İlk iş babalıktır. Babaların çocuklarıyla geçirdikleri zaman ve kurdukları iletişim, çocukların hem zihinsel, fiziksel gelişimini, hem de sosyal ve duygusal kapasitesini etkiliyor. Bu yüzden, bir babanın hayatındaki en önemli rolün babalık olduğunu savunuyoruz’’ dedi

Alhan, ailelere çeşitli tavsiyelerde bulunarak sözlerine şöyle devam etti:

‘’Çocuğunuza zaman ayırın, çocuğunuzla vakit geçirin ve ilk işinizin bu olduğunu unutmayın. Sohbet edin, kitap okuyun, oyun oynayın ve birlikte öğrenin. Büyürken ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşabileceği bir ortam sağlayın. Okuluyla ilgili bütün süreçleri takip edin. Destek için gerektiğinde yanında olun ve sevgi gösterin. İster konuşun ister sarılın. İletişim kurmayı ve iletişimi hiç aksatmayın. Çocuklarımız bizlerin geleceğidir.’’

