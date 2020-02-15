YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden 40’ıncı yıl balosu

Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden 40’ıncı yıl balosu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.02.2020 14:01 | Son Güncelleme

Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü düzenlediği balo ile kutladı.Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin yeni başkanı Fatih Arslan’a başarılar dileyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bir derneğin 40 yıl boyunca açık kalmasını sağlamanın zor bir iş olduğunu söyledi.

Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü düzenlediği balo ile kutladı.
Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin yeni başkanı Fatih Arslan’a başarılar dileyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bir derneğin 40 yıl boyunca açık kalmasını sağlamanın zor bir iş olduğunu söyledi. Engelli derneği için bu durumun daha da zor olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, dernek üyelerini ve yöneticilerini tebrik etti.

“Size her zaman yardımcı olmak bizim birinci görevimiz”
Odunpazarı Belediyesi olarak Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneğini desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, derneğin eski başkanı İsmail Tek’in Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı olduğunu hatırlattı. Bu durumun Eskişehir açısından büyük bir avantaj olduğunu söyleyen Başkan Kurt, Tek’i tebrik etti.
Başkan Kurt, “Onun çabalarıyla Eskişehir’de biraz daha farklı işler yapalım, biz birlikte bunu yapmaya hazırız. Size her zaman yardımcı olmak bizim birinci görevimiz. Odunpazarı Belediyesi’ne ait kreşlerden birinde işitme engelli çocuklar için bir sınıf yapmayı planlıyoruz. Umarım, bu planımızı gerçekleştiririz, siz de rahat edersiniz biz de görevimizi yapmış oluruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Eskişehir Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:45
Öğle
13:17
İkindi
16:12
Akşam
18:40
Yatsı
19:58

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Güven Eczanesi
Tepebasi
İlkim Eczanesi
Odunpazari
Seda Eczanesi
Odunpazari
Sena Eczanesi
Tepebasi
Çınar Eczanesi
Odunpazari
Taşkın Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

ESO’da palet sektöründeki son gelişmeler ele alındı

ESO’da palet sektöründeki son gelişmeler ele alındı

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.