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Eskişehir Kızılelma Turan Derneği’nden Vali Ayyıldız’a nezaket ziyareti ve plaket taktimi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.10.2020 12:32 | Son Güncelleme

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan ve yönetim kurulu üyeleri; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında nezaket ziyareti yaparak ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundular.Dernek Başkanı Ahmet Hızlan ziyaret sırasında, derneğin kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgiler sundu.

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan ve yönetim kurulu üyeleri; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında nezaket ziyareti yaparak ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundular.
Dernek Başkanı Ahmet Hızlan ziyaret sırasında, derneğin kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgiler sundu. Hızlan, ‘’Derneğimiz bünyesinde eğitim, kültür, dini hizmet, gençlik, spor, sağlık gibi amaçlar doğrultusunda; diğer sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Türk dünyasına hizmet etmek gayreti içerisindeyiz. Bu konuda devletimizin dinamikleri olan valiliğimiz, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve sanayi kuruluşlarımızın katılımlarıyla; Eskişehir’imizin bölgesinde, cazibe merkezi olması ve Türk dünyasına hizmet yolunda kararlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlerleyen süreç içerisinde de çalışmalarımız ve projelerimiz ile ilgili detaylı bilgileri valimize arz edeceğiz. Halkla iç içe olan ve içten samimi, mütevazı, güler yüzlü herkesi dinleyen, sorunlara çözüm bulmaya çalışan kendisini Eskişehirli olarak gören valimize bizleri kabulünden dolayı teşekkür ediyoruz’’ dedi.
Vali Erol Ayyıldız ise konuşmasında, ‘’Eskişehir’imiz ve Türk dünyası ile ilgili yapılması gerekenler çok önemli ve bunları gerçekleştirebilmek içinde ortak akıl bilimsel çalışmalar ve fizibilite projeler gerekli. Bunlar hazırlanırken de paydaşlarla koordineli çalışılmalı ve bu şekilde hedef yakalanmalıdır. Çalışmalarınızla ilgili bize düşen ne varsa, yükününüzü almaya hazırız’’ dedi.
Ziyaret sonunda; Kızıl Elma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, Vali Erol Ayyıldız’a plaket takdim etti.

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