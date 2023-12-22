YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir merkezli 14 ilde "çocuk istismarı" soruşturmasında 19 tutuklama

Eskişehir merkezli 14 ilde "çocuk istismarı" soruşturmasında 19 tutuklama

22.12.2023 10:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir merkezli 14 ilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 24 zanlıdan 19'u tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 6 aydır yürüttüğü çalışmada, internet üzerinden çocukların istismar edildiği müstehcen görüntüleri para karşılığında sattığı belirlenen K.B. yakalandı.

Polisin, şüphelinin evinde yaptığı aramada ele geçirdiği dijital materyallerde, çocukların istismar edildiği çok sayıda müstehcen görüntü tespit edildi.

K.B'nin banka hesaplarına söz konusu müstehcen görüntüleri satın almak için para yatırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Eskişehir'in yanı sıra Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Balıkesir, Bolu, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin ve Nevşehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı olarak operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Çok sayıda dijital materyal ele geçirilen operasyonda yakalanan 23 zanlı ile daha önce gözaltına alınan K.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından, biri çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi, K.B. ve 18 şüpheli ise "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarıkamış Şehitleri için Sis Dağı’na yürüyeceklerSarıkamış Şehitleri için Sis Dağı’na yürüyecekler
Kartal’da halı saha maçında futbolu bırakıp kavgaya tutuştularKartal’da halı saha maçında futbolu bırakıp kavgaya tutuştular
Jandarma satılmak üzere hazırlanan 29 kaçak sigara yakaladıJandarma satılmak üzere hazırlanan 29 kaçak sigara yakaladı
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 22 Aralık Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:09
Öğle
13:01
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:08

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Cuma

Keskin eczanesi
Alpu
Güney eczanesi
Mahmudiye
Şafak eczanesi
Tepebasi
Hava eczanesi
Odunpazari
Saraç eczanesi
Cifteler
Bingöl eczanesi
Mihaliccik
Derman eczanesi
Seyitgazi
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Spor ve outdoor ayakkabılarda Yılın Son Fırsatları! Yarı fiyatına sahip olmak için acele edin

Spor ve outdoor ayakkabılarda Yılın Son Fırsatları! Yarı fiyatına sahip olmak için acele edin

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.