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Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu, 19 gözaltı kararı

02.02.2021 15:57 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’in de içinde bulunduğu 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik devam eden çalışmalarda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY’nin "Mahrem Yapılanması"na yönelik yapılan çalışmalarda Eskişehir, Manisa, Kocaeli ve Ankara’da polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını devam ediyor.

Eskişehir’in de içinde bulunduğu 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik devam eden çalışmalarda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY’nin "Mahrem Yapılanması"na yönelik yapılan çalışmalarda Eskişehir, Manisa, Kocaeli ve Ankara’da polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını devam ediyor.

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İkindi
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Akşam
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