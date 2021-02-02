Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu, 19 gözaltı kararı

Eskişehir’in de içinde bulunduğu 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik devam eden çalışmalarda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY’nin "Mahrem Yapılanması"na yönelik yapılan çalışmalarda Eskişehir, Manisa, Kocaeli ve Ankara’da polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını devam ediyor.

