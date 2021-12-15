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Eskişehir merkezli hırsızlık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

15.12.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir merkezli hırsızlık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliye yönelik Eskişehir, İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen adreslerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suretiyle farklı tarihlerde Balıkesir, Manisa, İzmir, Kırklareli, Afyonkarahisar ve Kütahya illerinde de haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda bir tabanca, fişekler ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltı kararı verilen diğer 3 kişiden birinin benzer suçtan cezaevinde olduğu, 2'sini yakalamak için başlatılan çalışmanın ise sürdüğü öğrenildi.

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(14.12.2021 18:30 / 15.12.2021 08:30) Eczanesi
141220211830151220210830
Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
(14.12.2021 18:30 / 15.12.2021 08:30) Eczanesi
141220211830151220210830
Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
(14.12.2021 18:30 / 15.12.2021 08:30) Eczanesi
141220211830151220210830
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