Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik Eskişehir, Afyonkarahisar ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Farklı adreslerde 150 jandarma personeli ve narkotik dedektör köpek timlerinin katılımıyla yapılan aramalarda, 335 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kokain, 171 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 17 tabanca mermisi, 3 kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 31 mermi ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.

