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Eskişehir merkezli yapılan fuhuş operasyonunda 7 şüpheli adliye sevk edildi

İHA İHA
02.05.2024 11:10
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Eskişehir merkezli, fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini suçlarını engellemeye yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde meydana gelen fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini suçlarını engellemeye yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde Eskişehir ve Ankara’da eşzamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda şüpheli şahıslar, Ö.E., A.E.A., G.B., B.K., F.K., Ç.E.S. ve B.K. isimli şüpheli şahıslar yakalanıp gözaltına alındı. Ankara’da yakalanan şüpheliler Eskişehir’e getirildi. Polis ekiplerince dosya kapsamında 6 adreste arama yapılırken, 1 araca el koyuldu. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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