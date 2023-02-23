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Eskişehir meslek liseleri afetzedeler için üretiyor

23.02.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki mesleki liselerde uyku tulumu başta olmak üzere çeşitli kışlık malzemeler, çadır ve soba üretimleri devam ediyor.

Eskişehir meslek liseleri afetzedeler için üretiyor

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, deprem bölgelerine olan yardımlar durmaksızın devam ediyor. Kent genelindeki meslek liselerinin üretim kapasitesi, depremzede vatandaşlar için seferber ediliyor. İl Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlardaki öğrenci, öğretmen ve idareciler tarafından üretilen 150 soba başta olmak üzere 400 uyku tulumu, 80 kişisel bakım seti ve 100 çadır Hatay’daki afetzedelere gönderildi.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü uyku tulumu ve kışlık malzemeler, Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çadır ve Eskişehir Atatürk MTAL ise soba üretimlerini sürdürüyor.

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