YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Eskişehir Orman Spor Kulübünün isim hakkı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne devredildi

Eskişehir Orman Spor Kulübünün isim hakkı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne devredildi

08.06.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Süper Lig ve EHF Avrupa Kupası'nda mücadele edecek

Hentbol Erkekler Süper Ligi'ni 4. sırada bitiren Eskişehir Orman Spor Kulübünün haklarını alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, yeni sezonda Süper Lig ve EHF Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Orman Spor Kulübünün isim hakkı, Afet Koordinasyon Merkezi'nde atılan imzaların ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne geçti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, imza töreninde, hentbol branşındaki yeni takımın hayırlı olmasını temenni ederek, "Takımımızın, 2022-2023 EHF ve Süper Lig'de oynama hakkı bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir karşılık ödemeden şehrimize önümüzdeki süreçte hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonluğuna aday bir takım kazandırmış olduk." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz da gözlerinin arkada kalmadığını, takımlarını güzide bir kulübe devrettiklerini belirterek, "Çok emek verdik, el birliğiyle büyüttük. Daha büyük hedefleri olan Sakarya Büyükşehir Belediyesine devrediyoruz. Hentbol camiasına hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecekSakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecek
Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz'dan futbolcu alacaklarına ilişkin açıklama:Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz'dan futbolcu alacaklarına ilişkin açıklama:
Erzincan'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandıErzincan'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

Sakarya Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:22
Sabah
05:20
Öğle
13:03
İkindi
17:02
Akşam
20:36
Yatsı
22:25
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.