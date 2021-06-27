Eskişehir Ormanspor, pivot Eren Soycan'ı transfer etti

ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan pivot Eren Soycan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, SELKA Eskişehir Hentbol Spor Kulübünün altyapısından yetişen Eren Soycan'ın 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydiğini hatırlatarak, 19 yaşındaki oyuncunun yükselen sportif başarı ivmesini artırarak başarılar kazanmak istediklerini kaydetti.
Eren Soycan ise Eskişehir Ormanspor'un hedeflerine ulaşması için elinden gelen katkıyı vermek istediğini aktardı.
Genç oyuncu, konuşmaların ardından resmi sözleşmeyi imzaladı.
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