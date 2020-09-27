YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir OSB Başkanı Küpeli’den EOSB İtfaiye birimine ziyaret

Eskişehir OSB Başkanı Küpeli’den EOSB İtfaiye birimine ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.09.2020 15:41 | Son Güncelleme

İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) İtfaiye Birimini ziyaret eden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, “Sizler çok zor fakat bir o kadar da onurlu ve hayati bir görev yürütüyorsunuz.

İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) İtfaiye Birimini ziyaret eden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, “Sizler çok zor fakat bir o kadar da onurlu ve hayati bir görev yürütüyorsunuz. Sadece bölgeye değil, Eskişehir’e hizmet ediyorsunuz. Emekleriniz için sizlere teşekkür ederim. Sizler bizim gururumuzsunuz” dedi.
EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Bölge Müdürü Erhan Tatar ile birlikte 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla EOSB İtfaiye Birimini ziyaret ederek çalışanlara başarılar diledi ve haftalarını kutladı. Ziyarette EOSB İtfaiye Amiri Ekrem Karaköse, yürütülen çalışmalar hakkında Küpeli’ye bilgi verdi. Ocak-Ağustos ayları arasında 28 yangına müdahale ettiklerini aktaran Karaköse, “Eskişehir OSB İtfaiye Birimi olarak 2020 yılı Ocak ve Ağustos ayları arasında 28 yangın, 48 trafik kazası ve bir iş kazasına müdahale ettik. Bu süre zarfı içerisinde ise 30 işletmeye yangın eğitimi verdik” dedi.
Karaköse, desteklerinden dolayı Başkan Küpeli’ye teşekkür ederek, “Müdürümüz Erhan Bey olmak üzere sizler ve OSB yönetimi her zaman bizim yanımızdasınız. Destekleriniz için sizlere çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Bölgeye değil Eskişehir’e hizmet veriyorsunuz”
“Sizler bizim gururumuzsunuz” diyen Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “İtfaiye teşkilatları, insanların canını ve malını başta yangın olmak üzere birçok felakete karşı koruma amacıyla 24 saat hizmet veren cefakâr bir kurumdur. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışmaktasınız. Sizler sadece bölgemize değil, çevredeki sanayi sitelerine ve tüm Eskişehir’e hizmet veriyorsunuz. Sizler çok zor fakat bir o kadar da onurlu görevinizde başarılar diliyorum. Göstermiş olduğunuz olağanüstü gayretlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Sizler bizim gururumuzsunuz” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildiKoronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hamido’nun karısı vefat etti
Hamido’nun karısı vefat etti
Seçer: "Metro için 9 Ekim’de ihaleye çıkıyoruz"
Seçer: "Metro için 9 Ekim’de ihaleye çıkıyoruz"
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
40 yıllık yol hasretini büyükşehir sona erdirdi
40 yıllık yol hasretini büyükşehir sona erdirdi
350 bin sazan yavrusu baraja bırakıldı
350 bin sazan yavrusu baraja bırakıldı
Bağlar’a çifte müjde
Bağlar’a çifte müjde

Eskişehir Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
05:20
Sabah
06:43
Öğle
12:54
İkindi
16:15
Akşam
18:55
Yatsı
20:12
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Cumadan önce tek kullanımlık seccade dağıttılar
Cumadan önce tek kullanımlık seccade dağıttılar
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar
Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar
Şehit Serdar Durmaz'ın Son Fotoğrafı Helikopterle Oldu
Şehit Serdar Durmaz'ın Son Fotoğrafı Helikopterle Oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.