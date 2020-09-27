Eskişehir OSB Başkanı Küpeli’den EOSB İtfaiye birimine ziyaret

İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) İtfaiye Birimini ziyaret eden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, “Sizler çok zor fakat bir o kadar da onurlu ve hayati bir görev yürütüyorsunuz. Sadece bölgeye değil, Eskişehir’e hizmet ediyorsunuz. Emekleriniz için sizlere teşekkür ederim. Sizler bizim gururumuzsunuz” dedi.

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Bölge Müdürü Erhan Tatar ile birlikte 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla EOSB İtfaiye Birimini ziyaret ederek çalışanlara başarılar diledi ve haftalarını kutladı. Ziyarette EOSB İtfaiye Amiri Ekrem Karaköse, yürütülen çalışmalar hakkında Küpeli’ye bilgi verdi. Ocak-Ağustos ayları arasında 28 yangına müdahale ettiklerini aktaran Karaköse, “Eskişehir OSB İtfaiye Birimi olarak 2020 yılı Ocak ve Ağustos ayları arasında 28 yangın, 48 trafik kazası ve bir iş kazasına müdahale ettik. Bu süre zarfı içerisinde ise 30 işletmeye yangın eğitimi verdik” dedi.

Karaköse, desteklerinden dolayı Başkan Küpeli’ye teşekkür ederek, “Müdürümüz Erhan Bey olmak üzere sizler ve OSB yönetimi her zaman bizim yanımızdasınız. Destekleriniz için sizlere çok teşekkür ederiz” diye konuştu.