Eskişehir OSB "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" aldı

“Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” yükümlülüklerini yerine getiren ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetimlerini başarıyla tamamlayan Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (EOSB), “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazandı.

Covid-19 salgınına karşı üretimin ve hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için ilk günden itibaren çok sayıda önlemi uygulamaya koyan Eskişehir OSB Müdürlüğü, TSE denetimini de başarıyla tamamlayarak TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni aldı. Eskişehir OSB’de düzenlenen törenle TSE Eskişehir Ürün Belgelendirme Müdürü İsmail Kaynarca, belgeyi Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli’ye takdim etti. Başkan Küpeli, "Bilimsel bir temele oturan bu önlemlerimizin TSE denetiminden de geçerek Güvenli Hizmet Belgesi’ne dönüşmesinden çok mutluyuz. Pandeminin etkisi ülkemizde gösterdiği ilk günden bu yana kurum olarak hem çalışma arkadaşlarımızı hem de hizmet verdiğimiz sanayicilerimizi düşünerek süreci hassasiyetle yürütüyoruz. Pandemi döneminde COVID-19 ile mücadelede hem çalışanlarımızın hem de müdürlüğümüze hizmet almak için gelen sanayicilerimizin ve misafirlerimizin sağlığını korumak ve hizmette devamlılığı sağlamak için hizmet binamızda COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol çalışmalarını büyük bir titizlikle standartlara uygun olarak yürüttük. Yaşadığımız salgın sürecinin ilk gününden bu yana da bölge müdürlüğü olarak hassasiyetle aldığımız tedbirler neticesinde “TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesini” almaya hak kazandık. Bu tedbirleri alırken bizlere destek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

TSE Eskişehir Ürün Belgelendirme Müdürü İsmail Kaynarca ise Enstitünün hazırladığı kılavuzlar ve standartlarla üretimin, hizmetin, eğitimin, hijyenik ve güvenli olarak sürdürülmesine rehberlik ettiğini belirtti. Müdür Kaynarca, “Enstitümüz sanayi kuruluşlarında salgının üretime etkisini azaltmak, pandemi öncesindeki kazanımlarına geri dönmesini sağlamak üzere güvenli üretim belgelendirme programını başlattı. Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz de Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu yükümlülüklerini yerine getirerek, Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile belgelendirdi. Kendilerini kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

Eskişehir OSB’deki törene Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva, Denetim Kurulu Üyesi Hikmet Çetin, Bölge Müdürü Erhan Tatar ve yetkililer katıldı.



