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Eskişehir OSB ve İnönü Belediyesi iş birliği yapacak

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.09.2020 16:16 | Son Güncelleme

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.Gerçekleşen ziyarete ilişkin konuşan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, “Bugün Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanımız Nadir Küpeli’yi ziyaret ederek, İnönü ilçemizin gelişimi için neler yapabiliriz bunları konuştuk.

Eskişehir OSB ve İnönü Belediyesi iş birliği yapacak

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarete ilişkin konuşan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, “Bugün Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanımız Nadir Küpeli’yi ziyaret ederek, İnönü ilçemizin gelişimi için neler yapabiliriz bunları konuştuk. Bu konuda istişarelerde bulunduk. Verimli bir görüşme oldu. İnönü Belediyesi ve Eskişehir OSB olarak iş birliğinin güçlenerek devam etmesi adına çalışmalarımız olacak. Birlikte ortak çalışmalarda daha sık bir araya geleceğiz” dedi.
"İşbirliğini arttıracağız"
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli Başkan Bozkurt’a Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve sürdürülen yatırımlar konusunda sunum yaparak bilgi verdi. Başkan Küpeli, Türk Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir yere sahip olan İnönü ilçesinin gelişimine katkı sunmak adına istişarelerde bulunduklarını aktararak, “Sağ olsun bugün Kadir Başkanımız bizi ziyaret etti. Ziyarette kendilerine bir sunum yaparak, bölgemiz hakkında detaylı bilgiler verdik. Ayrıca, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Kurtuluş mücadelemizde önemli bir yere sahip olan İnönü ilçemizin gelişmesi adına neler yapabiliriz noktasında önemli istişarelerde bulunduk. İkili iş birliğimizi geliştirmek adına görüş alışverişinde bulunduk” diye konuştu.

Eskişehir OSB ve İnönü Belediyesi iş birliği yapacak

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