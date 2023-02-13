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Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 282 sözleşmeli personel alacak

13.02.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesine farklı unvanlarda 282 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 1 mühendis, 1 eczacı, 1 psikolog, 1 biyolog, 100 hemşire, 2 röntgen teknisyeni, 2 sağlık teknikeri, 3 tekniker, 5 teknisyen, 20 büro personeli, 50 koruma ve güvenlik görevlisi, 2 şoför, 6 aşçı, 18 hasta bakımı ve temizliği görevlisi, 68 temizlik görevlisi ve 2 programcı alınacak.

Sözleşmeli olarak görev yapacak adaylar, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sıralamaları esas alınarak seçilecek.

Adaylar, "www.ogu.edu.tr" adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurup, istenen belgeleri başvuru formuna ekleyerek, üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezinde oluşturulacak başvuru masalarına şahsen müracaat edecek.

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sözleşmeli personel

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